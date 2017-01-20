Житель Вологодской области подозревается в убийстве оскорбившего его приятеля

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственным отделом по Вологодскому району СКР по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении 66-летнего пенсионера. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



По версии следствия, днем 17 января 2017 года подозреваемый, находясь по месту своего жительства в с.Куркино Вологодского района, в ходе совместного распития спиртных напитков с 76-летним приятелем нанес ему смертельный удар ножом в грудь. Конфликт, по словам подозреваемого, произошел, когда потерпевший его оскорбил.