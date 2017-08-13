Жителей Подмосковья предупредили о предстоящей грозе и усилении ветра
13.08.2017, 20:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Жителей Московской области предупреждают о сильной грозе и ветре с порывами до 20 метров в секунду вечером в воскресенье с сохранением на 14 августа, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.
«Согласно прогнозу Федерального государственного бюджетного учреждения “Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, с 21:00 13 августа с сохранением на 14 августа в Московской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра до 20 метров в секунду», – говорится в сообщении.
Специалисты предупреждают, что во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта; в целях безопасности необходимо закрыть окна в помещениях.
При дожде жителям рекомендуют оставаться дома или в укрытии; использовать средства индивидуальной защиты, такие как зонт, плащ, резиновые сапоги; при передвижении необходимо быть внимательными, осматривая участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой.
«Согласно прогнозу Федерального государственного бюджетного учреждения “Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, с 21:00 13 августа с сохранением на 14 августа в Московской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра до 20 метров в секунду», – говорится в сообщении.
Специалисты предупреждают, что во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта; в целях безопасности необходимо закрыть окна в помещениях.
При дожде жителям рекомендуют оставаться дома или в укрытии; использовать средства индивидуальной защиты, такие как зонт, плащ, резиновые сапоги; при передвижении необходимо быть внимательными, осматривая участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой.
Источник: http://mosreg.ru