ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Август продолжает радовать москвичей тёплыми днями. Комфортная погода ожидает горожан в предстоящие выходные и в первую половину следующей недели.

В субботу и воскресенье, 19 и 20 августа, в столице установится переменная облачность. Воздух прогреется до 28–30 градусов, ветер южный, два — восемь метров в секунду.

Такая же погода будет и в понедельник, 21 августа. Температура воздуха составит 27–29 градусов, скорость ветра — от трех до восьми метров в секунду. Дождей не ожидается.

Во вторник и среду столбики термометров чуть опустятся и покажут 22 августа 24–29 градусов, а 23 августа — 23–28 градусов тепла. В среду ветер сменит направление с южного на юго-восточный, однако его скорость останется прежней — от трех до восьми метров в секунду. Сохранится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди.

В жаркую погоду стоит придерживаться простых правил, чтобы не навредить здоровью. Врачи советуют иметь при себе бутылку минеральной негазированной воды — она хорошо утоляет жажду. Нельзя пить в жару сладкую газировку и алкоголь.