ОРЕАНДА-НОВОСТИ Жильцам дома по улице Буденного в г.о.г.Дзержинск, эвакуированным утром 14 января в связи с просадкой фундамента дома, оказывается всесторонняя помощь. Под контролем сотрудников МЧС, спасателей и полиции гражданам обеспечен доступ в квартиры, чтобы забрать документы и вещи первой необходимости. Предприняты все необходимые меры для обеспечения правопорядка и сохранности имущества граждан.



Специалисты психологической службы Главного управления МЧС России по Нижегородской области продолжают оказывать психологическую помощь эвакуированным гражданам. На данный момент оказана помощь в 6-ти случаях. Психологи работают в пункте временного размещения, расположенном в средней школе №35.



Кроме того, 3 специалиста психологической службы направлены в детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) «Город спорта», куда доставлена часть эвакуированных граждан, испытывающих трудности с проживанием. В ДОЛ подготовлены места для комфортного проживания граждан, решены вопросы по организации горячего питания и доставке людей на работу и детей школьного возраста в общеобразовательные учреждения.