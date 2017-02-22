ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ.

Как установлено следствием, 08 ноября 2016 года в помещении одного из домов д. Заволенье Орехово-Зуевского района обвиняемая умышленно, с целью незаконного проведения азартных игр, то есть проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в нарушение федерального законодательства, достоверно зная, что Московская область не входит в число игорных зон, проводила азартные игры с использованием 22 единиц игрового оборудования.