ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Столичный Департамент здравоохранения призвал горожан внимательнее планировать свой отпуск из-за вспышки кори в некоторых странах.

Рост числа заболевших зафиксирован в Австрии, Чехии, Италии, Португалии, Венгрии, Исландии, Словакии, Испании, Швеции и Румынии.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание. Заразиться при контакте с больным можно почти со стопроцентной вероятностью.

Первые симптомы возникают на 10–14-й день с момента заражения. У больных появляется кашель, конъюнктивит, насморк, а температура поднимается выше 38 градусов. Затем наблюдается высыпание пятнисто-папулезной сливной сыпи на лице и шее, туловище, ногах и руках. Взрослые болеют корью тяжелее, чем дети, с более частым развитием осложнений в виде пневмоний, кератитов, отитов и синуситов, возможны поражение мозга и рассеянный склероз. Без надлежащего лечения это может привести к смерти. Поэтому при обнаружении подозрительных симптомов необходимо немедленно обратиться в поликлинику.

Единственным эффективным средством профилактики кори является иммунизация — то есть создание искусственного иммунитета с помощью прививок.

Первая прививка детям вводится в 12 месяцев, вторая — в шесть лет, перед поступлением в школу. При нарушении сроков первая вакцинация может быть проведена ребенку в любом возрасте, а вторая — в возрасте старше шести лет, не ранее чем через три месяца после первой. Осложнений на введение коревой вакцины в Москве зарегистрировано не было.