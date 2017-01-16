Журавлёв: Европа подхватывает прогрессивные русские идеи
16.01.2017, 12:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутат Европарламента Мади Дельво-Стер представила проект доклада, в котором говорится о необходимости "всерьёз задуматься" о введении концепции безусловного базового дохода. Необходимость в этом, по её мнению, обусловлена грядущей волной массовой безработицы, вызванной повсеместной роботизацией производства.
"Безусловный базовый доход - не что иное, как Социальный стандарт достойной жизни, давно пропагандируемый партией "РОДИНА" в России", - напоминает на своей странице в Facebook председатель партии "РОДИНА", член Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Журавлёв.
"Альтернативные русские идеи формируют образ будущего", - констатирует он.
Какая сумма может выплачиваться в качестве безусловного базового дохода не уточняется.
Безусловный базовый доход представляет собой концепцию, гарантирующую регулярную выдачу определённой суммы денег каждому члену сообщества. Она не зависит от уровня дохода или занятости отдельного человека.
"Безусловный базовый доход - не что иное, как Социальный стандарт достойной жизни, давно пропагандируемый партией "РОДИНА" в России", - напоминает на своей странице в Facebook председатель партии "РОДИНА", член Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Журавлёв.
"Альтернативные русские идеи формируют образ будущего", - констатирует он.
Какая сумма может выплачиваться в качестве безусловного базового дохода не уточняется.
Безусловный базовый доход представляет собой концепцию, гарантирующую регулярную выдачу определённой суммы денег каждому члену сообщества. Она не зависит от уровня дохода или занятости отдельного человека.