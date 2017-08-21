КАМАЗ совместно с турецкой компанией будет производить карданные валы
21.08.2017, 22:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. КАМАЗ и турецкая компания Tirsan Kardan подписали протокол о намерениях создания совместного предприятия по производству карданных валов на территории России. Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, протокол был подписан на 86-й Измирской международной выставке в Турции. Со стороны КАМАЗа документ подписал генеральный директор компании Сергей Когогин, с турецкой стороны подписантом выступил председатель совета директоров группы компаний "Тирьякилер" Мехмет Тирьяки. Также в мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики России Александр Новак.
СП будет называться "Тирсан-Кама" и его цель – производство и поставка карданных валов на конвейеры коммерческой техники РФ и СНГ. Планируется, что будущее предприятие будет располагаться на территории Камского индустриального парка "Мастер".
СП будет называться "Тирсан-Кама" и его цель – производство и поставка карданных валов на конвейеры коммерческой техники РФ и СНГ. Планируется, что будущее предприятие будет располагаться на территории Камского индустриального парка "Мастер".
Источник: Автостат