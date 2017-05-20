ОРЕАНДА-НОВОСТИ В окончательный план действий Правительства войдут наиболее перспективные и целесообразные предложения экспертного сообщества



План действий Правительства РФ до 2025 года предусматривает выход российской экономики в период 2019-2020 годов на темпы роста выше среднемировых, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.



«В соответствии с вашим поручением Правительство подготовило комплексный план - это общие подходы к тому, как может развиваться наша экономика и социальная сфера в период с 2017 по 2025 годы, как вы справедливо сказали, имея в виду и ту задачу, которая была поставлена Президентом в Послании», - сказал Медведев.



Он добавил, что выход на темпы роста российской экономики на уровне среднемировых и выше даст возможность «нашей экономике быстрее развиваться и решать основные социальные задачи», на что и нацелен сам план, содержащий в себе множество различных предложений.



По словам Медведева, эти предложения необходимо обсудить, имея в виду и параллельную разработку соответствующих предложений экспертным сообществом.



«Мы с ними находимся в прямом контакте, обсуждаем разные предложения», - сказал премьер, заметив, что необходимо обсудить все предложения, которые войдут в окончательный план действий Правительства.



Президент РФ заметил, что на встрече подробно обсудят предложения Правительства, а, когда от экспертов поступят соответствующие предложения, будут сделаны выводы о наиболее перспективных, интересных и целесообразным с точки зрения использования, применения для достижения максимального эффекта.