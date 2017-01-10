К ЧМ-2018 в Сочи появятся семь перехватывающих парковок
10.01.2017, 15:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Уже до марта этого года на курорте начнутся работы по созданию семи перехватывающих парковок к Мундиалю-2018. Об этом говорится в "Стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России", опубликованной на сайте правительства РФ.
Также планируется приобретение 60 автобусов, оснащение парка автомобильного транспорта, обслуживающего маршруты спортивных соревнований, системой спутникового мониторинга и диспетчеризацией на основе технологии ГЛОНАСС.
Перехватывающие парковки будут созданы во всех городах – организаторах матчей ЧМ-2018. В частности, в Ростове-на-Дону должны быть открыты 3 перехватывающие парковки общей вместимостью 4,5 тыс. машиномест, в Москве 30 парковок более чем на 7 тыс. мест, в Волгограде – 3 парковки на 2,6 тыс. мест.
Игры XX Чемпионата мира по футболу пройдут в 11 городах РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Также планируется приобретение 60 автобусов, оснащение парка автомобильного транспорта, обслуживающего маршруты спортивных соревнований, системой спутникового мониторинга и диспетчеризацией на основе технологии ГЛОНАСС.
Перехватывающие парковки будут созданы во всех городах – организаторах матчей ЧМ-2018. В частности, в Ростове-на-Дону должны быть открыты 3 перехватывающие парковки общей вместимостью 4,5 тыс. машиномест, в Москве 30 парковок более чем на 7 тыс. мест, в Волгограде – 3 парковки на 2,6 тыс. мест.
Игры XX Чемпионата мира по футболу пройдут в 11 городах РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года.