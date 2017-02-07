К Пасхе в Ховрино будет освящён новый храм
07.02.2017, 15:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В ходе традиционного объезда стройплощадок программы строительства новых православных храмов в Москве, советник мэра Москвы, депутат Госдумы ФС РФ Владимир Ресин осмотрел строительные площадки СЗАО.
Куратор программы посетил площадку строительства храма в честь великомученика Дмитрия Солунского в Хорошеве, по улице Берзарина.
По словам куратора программы, этот величественный храмовый комплекс (храм и дом причта) строится по индивидуальному проекту: однокупольный, трехапсидный храм на 500 прихожан, а также 2-х этажный дом причта с хозяйственным блоком.
Первоначально в проекте за основу были взяты памятники новгородской и звенигородской школ храмового зодчества. В дальнейшем архитектурные акценты, несколько сместились в модерн. Но это только улучшило проект. Храм спроектировали бесстолпный. То есть вся нагрузка сводов распределена по углам и стенам здания. Внутри нет никаких перегородок – молящимся будет удобно стоять, и ничто не будет загораживать иконостас. Храм украсит шатровая колокольня. Внешнюю отделку храма приход планирует исполнить в виде мозаики, создавать которую будут сами прихожане, пояснил Владимир Ресин.
Интересно, что на этой площадке в зону застройки попали гаражи, владельцы которых добровольно согласились на их снос.
Напомним, в рамках Программы по строительству новых православных храмов в Москве, в Северо-Западном округе подобрано 22 участка, 1 храм построен и введен в эксплуатацию, 8 храмов строятся,6 храмов в стадии подготовки к проектированию.
Куратор программы посетил площадку строительства храма в честь великомученика Дмитрия Солунского в Хорошеве, по улице Берзарина.
По словам куратора программы, этот величественный храмовый комплекс (храм и дом причта) строится по индивидуальному проекту: однокупольный, трехапсидный храм на 500 прихожан, а также 2-х этажный дом причта с хозяйственным блоком.
Первоначально в проекте за основу были взяты памятники новгородской и звенигородской школ храмового зодчества. В дальнейшем архитектурные акценты, несколько сместились в модерн. Но это только улучшило проект. Храм спроектировали бесстолпный. То есть вся нагрузка сводов распределена по углам и стенам здания. Внутри нет никаких перегородок – молящимся будет удобно стоять, и ничто не будет загораживать иконостас. Храм украсит шатровая колокольня. Внешнюю отделку храма приход планирует исполнить в виде мозаики, создавать которую будут сами прихожане, пояснил Владимир Ресин.
Интересно, что на этой площадке в зону застройки попали гаражи, владельцы которых добровольно согласились на их снос.
Напомним, в рамках Программы по строительству новых православных храмов в Москве, в Северо-Западном округе подобрано 22 участка, 1 храм построен и введен в эксплуатацию, 8 храмов строятся,6 храмов в стадии подготовки к проектированию.