ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В последние пять лет идёт динамичное строительство оптоволоконной сети на территории республики. В Минсвязи региона отмечают, что сегодня подключиться к широкополосному доступу к сети интернет могут 60% якутян.



«Всего в Якутии построено 3821 км оптоволоконных линий связи. Самое сложное то, что работы ведутся не за бюджетные средства, а с привлечением инвесторов и операторов», - сообщил министр связи и информационных технологий Александр Борисов.

В качестве положительного примера он привёл возведение волоконно-оптических линий связи с участием частного инвестора в направлениях Якутск - Магадан и Якутск - Мирный. По плану первая линия пересечёт границу Магаданской области к 10 апреля. Реализация второго проекта на днях ознаменовалась приходом «оптики» в село Бердигестях Горного района, которое находится в 184 километрах от столицы региона.

Планируется, что к концу 2018 года ВОЛС охватят 138 муниципалитетов, где проживает 75% населения республики. При этом 25% якутян в остальных 500 поселениях (преимущественно в северных и арктических районах, - прим. ред.) пока еще будут оставаться в зоне действия спутниковой связи.