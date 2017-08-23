К середине 2018 года в Кашире будет отреставрирован Никитский храм
23.08.2017, 14:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Никитский храм планируют отреставрировать в городе Кашире к середине 2018 года, на его территории могут возобновить монашество, сообщает РИАМО со ссылкой на председателя управляющего совета Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь протоиерея Михаила.
В Подмосковье порядка 250 храмов нуждаются в восстановлении. Благодаря деятельности благотворительного фонда по восстановлению порушенных святынь уже восстановлены Вознесенский храм в селе Сенницы, Ильинский храм в селе Пруссы, Воскресенский храм в деревне Воскресение, колокольня Димитриевского храма погоста Дорки. В стадии реставрации находятся 26 храмов.
«Особым объектом для фонда будет являться Никитский монастырь в Кашире. Это не просто храм, но целый монастырский комплекс. Мы надеемся, что Никитский храм в середине следующего года будет обновлён», – сказал протоиерей Михаил после заседания Попечительского совета фонда.
Он отметил, что до революции это был большой женский монастырь. После восстановления будет принято административное решение по возобновлению монашества. По указанию губернатора Московской области Андрея Воробьёва администрация городского округа благоустраивает территорию. Землю уже освободили от мусора.
«Ещё полтора года назад там была полусвалка, богослужения совершались в приспособленном помещении. Сейчас уже церковные очертания данные строения приобретают. Открывается живописнейший вид на Оку», – заключил протоиерей Михаил.
В среду в Новодевичьем монастыре прошло заседание Попечительского совета Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. Совет фонда возглавляют митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В Подмосковье порядка 250 храмов нуждаются в восстановлении. Благодаря деятельности благотворительного фонда по восстановлению порушенных святынь уже восстановлены Вознесенский храм в селе Сенницы, Ильинский храм в селе Пруссы, Воскресенский храм в деревне Воскресение, колокольня Димитриевского храма погоста Дорки. В стадии реставрации находятся 26 храмов.
«Особым объектом для фонда будет являться Никитский монастырь в Кашире. Это не просто храм, но целый монастырский комплекс. Мы надеемся, что Никитский храм в середине следующего года будет обновлён», – сказал протоиерей Михаил после заседания Попечительского совета фонда.
Он отметил, что до революции это был большой женский монастырь. После восстановления будет принято административное решение по возобновлению монашества. По указанию губернатора Московской области Андрея Воробьёва администрация городского округа благоустраивает территорию. Землю уже освободили от мусора.
«Ещё полтора года назад там была полусвалка, богослужения совершались в приспособленном помещении. Сейчас уже церковные очертания данные строения приобретают. Открывается живописнейший вид на Оку», – заключил протоиерей Михаил.
В среду в Новодевичьем монастыре прошло заседание Попечительского совета Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. Совет фонда возглавляют митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Источник: http://mosreg.ru