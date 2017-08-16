К середине августа российские рыбаки освоили почти 3,2 млн тонн
16.08.2017, 11:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Общий вылов всех российских пользователей, по данным отраслевой системы мониторинга на 16 августа 2017 года, составил 3,190 млн тонн (с учётом добычи (вылова) водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 49,9 тыс. тонн), что на 60 тыс. тонн, или на 2% больше прошлогоднего показателя на аналогичную дату.
В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выловлено 2,172 млн тонн, что на 15,8 тыс. тонн больше уровня прошлого года за счёт увеличения добычи камбалы и крабов в Охотском море, трески в Беринговом море. На промысле минтая освоено на 5,4 тыс. тонн больше – 1,311 млн тонн.
В Северном рыбохозяйственном бассейне общий вылов вырос на 16,2 тыс. тонн и достиг 403,8 тыс. тонн. Уровень добычи трески превысил прошлогодний показатель на 24 тыс. тонн и составил 299 тыс. тонн. Пикши добыто 73 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 10,9 тыс. тонн за счет перераспределения промысловых усилий.
В Балтийском море объём добычи составил на 0,1 тыс. тонн больше – 51,5 тыс. тонн. На промысле шпрота выловлено 30,2 тыс. тонн – на 3,7 тыс. тонн больше показателя 2016 года. Вылов сельди балтийской снизился на 2,7 тыс. тонн и составил 15 тыс. тонн, что связано с дислокацией флота, в основном, на промысле шпрота.
В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне добыто 54 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 11,9 тыс. тонн в связи с уменьшением вылова шпрота и прочих объектов промысла. На промысле хамсы вылов увеличился на 2,4 тыс. тонн больше – 27,5 тыс. тонн. Освоение тюльки снизилось на 2 тыс. тонн – до 5,3 тыс. тонн.
В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне общий вылов водных биоресурсов вырос на 1,9 тыс. тонн и составил 35,3 тыс. тонн за счет увеличения добычи прочих пресноводных объектов промысла. На промысле кильки добыто 0,7 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,5 тыс. тонн. Вылов крупных и мелких пресноводных составил 15,4 тыс. тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 0,2 тыс. тонн.
В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили на 18 тыс. тонн больше – 279,4 тыс. тонн, главным образом за счет вылова в зоне Марокко.
В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи вырос на 20,9 тыс. тонн и достиг 178,9 тыс. тонн, что связано с увеличением вылова в районах регулирования НЕАФК И ЮТО.
В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выловлено 2,172 млн тонн, что на 15,8 тыс. тонн больше уровня прошлого года за счёт увеличения добычи камбалы и крабов в Охотском море, трески в Беринговом море. На промысле минтая освоено на 5,4 тыс. тонн больше – 1,311 млн тонн.
В Северном рыбохозяйственном бассейне общий вылов вырос на 16,2 тыс. тонн и достиг 403,8 тыс. тонн. Уровень добычи трески превысил прошлогодний показатель на 24 тыс. тонн и составил 299 тыс. тонн. Пикши добыто 73 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 10,9 тыс. тонн за счет перераспределения промысловых усилий.
В Балтийском море объём добычи составил на 0,1 тыс. тонн больше – 51,5 тыс. тонн. На промысле шпрота выловлено 30,2 тыс. тонн – на 3,7 тыс. тонн больше показателя 2016 года. Вылов сельди балтийской снизился на 2,7 тыс. тонн и составил 15 тыс. тонн, что связано с дислокацией флота, в основном, на промысле шпрота.
В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне добыто 54 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 11,9 тыс. тонн в связи с уменьшением вылова шпрота и прочих объектов промысла. На промысле хамсы вылов увеличился на 2,4 тыс. тонн больше – 27,5 тыс. тонн. Освоение тюльки снизилось на 2 тыс. тонн – до 5,3 тыс. тонн.
В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне общий вылов водных биоресурсов вырос на 1,9 тыс. тонн и составил 35,3 тыс. тонн за счет увеличения добычи прочих пресноводных объектов промысла. На промысле кильки добыто 0,7 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,5 тыс. тонн. Вылов крупных и мелких пресноводных составил 15,4 тыс. тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 0,2 тыс. тонн.
В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили на 18 тыс. тонн больше – 279,4 тыс. тонн, главным образом за счет вылова в зоне Марокко.
В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи вырос на 20,9 тыс. тонн и достиг 178,9 тыс. тонн, что связано с увеличением вылова в районах регулирования НЕАФК И ЮТО.
Источник: Росрыболовство