К следующему Рождеству в московском районе Жулебино сдадут православный храм на 1000 прихожан
24.01.2017, 10:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе традиционного объезда группа специалистов с участием представителей Департамента градостроительной политики города Москвы проверила ход строительства православных храмов в ЮВАО.
Участники объезда во главе с советником мэра Москвы, депутатом Госдумы ФС РФ Владимиром Ресиным, курирующим Программу, осмотрели храм Сретения Господня по улице Саранской. По словам куратора, храм будет готов к освящению к следующей зиме - "Этот храм пока что единственный на все Жулебино, жители района с нетерпением ожидают его открытия. Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы приблизить это событие. Это один из самых крупных комплексов Программы, храм рассчитан на 1000 прихожан. На сегодняшний день основные строительные работы закончены, начаты отделочные работы. А поскольку дело это затратное, все упирается в финансирование. Сейчас мы принимаем меры, чтобы найти средства, которые позволили бы полностью сдать объект в конце года, и к следующему рождеству освятить храм", - рассказал Владимир Ресин.
В этом храмовом комплексе будет большой конференц-зал, который сможет при необходимости выполнять функции концертного зала, например, для проведения концертов церковной музыки. Автор этой идеи – настоятель храма протоиерей Дмитрий Арзуманов, он сам блестяще играет на фортепиано. Благодаря работе настоятеля активно развивается приходская жизнь, прихожане общаются даже на международном уровне. Например, у слушателей воскресной школы есть приход-побратим в Сан-Франциско.
Сейчас, когда стены храма подняты и на куполах засияли кресты, жители района стали все больше проявлять к нему внимание, больше того, у храма появляются новые жертвователи, которые охотно помогут с таким затратным делом, как обустройство иконостаса. Он будет сделан из мрамора, который морем уже переправляют из Израиля, а иконы будут писать лучшие мастера Москвы.
Как рассказал настоятель храма Дмитрий Арзуманов - Уже и сегодня наш храм стал центром притяжения для жителей районов Выхино-Жулебино. Рядом с храмом обустроен прекрасный сквер, а во временной деревянной часовне в честь святого Иоанна Кронштадтского, построенной в 2006 году, проводятся регулярные богослужения.
Участники объезда во главе с советником мэра Москвы, депутатом Госдумы ФС РФ Владимиром Ресиным, курирующим Программу, осмотрели храм Сретения Господня по улице Саранской. По словам куратора, храм будет готов к освящению к следующей зиме - "Этот храм пока что единственный на все Жулебино, жители района с нетерпением ожидают его открытия. Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы приблизить это событие. Это один из самых крупных комплексов Программы, храм рассчитан на 1000 прихожан. На сегодняшний день основные строительные работы закончены, начаты отделочные работы. А поскольку дело это затратное, все упирается в финансирование. Сейчас мы принимаем меры, чтобы найти средства, которые позволили бы полностью сдать объект в конце года, и к следующему рождеству освятить храм", - рассказал Владимир Ресин.
В этом храмовом комплексе будет большой конференц-зал, который сможет при необходимости выполнять функции концертного зала, например, для проведения концертов церковной музыки. Автор этой идеи – настоятель храма протоиерей Дмитрий Арзуманов, он сам блестяще играет на фортепиано. Благодаря работе настоятеля активно развивается приходская жизнь, прихожане общаются даже на международном уровне. Например, у слушателей воскресной школы есть приход-побратим в Сан-Франциско.
Сейчас, когда стены храма подняты и на куполах засияли кресты, жители района стали все больше проявлять к нему внимание, больше того, у храма появляются новые жертвователи, которые охотно помогут с таким затратным делом, как обустройство иконостаса. Он будет сделан из мрамора, который морем уже переправляют из Израиля, а иконы будут писать лучшие мастера Москвы.
Как рассказал настоятель храма Дмитрий Арзуманов - Уже и сегодня наш храм стал центром притяжения для жителей районов Выхино-Жулебино. Рядом с храмом обустроен прекрасный сквер, а во временной деревянной часовне в честь святого Иоанна Кронштадтского, построенной в 2006 году, проводятся регулярные богослужения.