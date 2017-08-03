ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ установило применение риск-ориентированного подхода в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.

«Принятые решения позволят повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения лекарственных средств при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов органов федерального государственного контроля, снизить административное давление на предприятия и организации малого и среднего бизнеса при контрольных и надзорных мероприятиях», – говорится в справке к документу.

Так, постановлением предусматривается применение Росздравнадзором риск-ориентированного подхода при федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения. Кроме того, устанавливаются критерии отнесения объектов госнадзора к определённой категории риска, периодичность проведения плановых проверок в зависимости от присвоенной категории риска.

Отмечается, что объекты госнадзора будут относиться к определенной категории риска по решению руководителя (заместителя руководителя) Росздравнадзора на основании установленных критериев. Предусмотрено ведение Росздравнадзором перечней таких объектов. При этом на официальном сайте Росздравнадзора будет размещаться информация об объектах государственного надзора, отнесенных к категории значительного риска.