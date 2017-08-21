ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении плана реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» на 2017-2019 годы, сообщает сайт Правительства РФ.



«В целях эффективного мониторинга и контроля исполнения госпрограммы подписанным постановлением она дополнена планом ее реализации на 2017-2019 годы», – говорится в сообщении.



В нём отмечается, что план включает 24 наиболее важных социально значимых контрольных события, сроки их достижения, ожидаемые результаты, данные об ответственных федеральных органах исполнительной власти.