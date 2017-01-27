Кабмин одобрил проект о выделении регионам около 28 млрд рублей на развитие образования
27.01.2017, 21:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство России одобрило проект распоряжение о распределении регионам почти 28 миллиардов на развитие дошкольного, среднего, высшего и дополнительного образования.
Также правительство одобрило проект распоряжения о финансовом обеспечении разработки и распространения в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы выделят более 696,5 миллиона рублей.
По данным пресс-службы, кабмин принял проект распоряжения о выделении свыше 205 миллионов рублей в рамках ФЦП на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей; на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся - 925 миллионов рублей.
Также принят проект распоряжения о модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений выделят регионам около 154 миллионов рублей.
Согласно сообщению, кабмин принял проект распоряжения о распределении 540 миллионов рублей на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества.
Правительство также одобрило проект распоряжения по распределению средств на мероприятия по развитию содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного), а также по вопросам использования русского языка как государственного языка РФ в рамках ФЦП "Русский язык" на 2016-2020 годы. Сообщается, что проектом распоряжения предусмотрено распределение более 126,5 миллиона рублей.
Также правительство одобрило проект распоряжения о финансовом обеспечении разработки и распространения в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы выделят более 696,5 миллиона рублей.
По данным пресс-службы, кабмин принял проект распоряжения о выделении свыше 205 миллионов рублей в рамках ФЦП на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей; на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся - 925 миллионов рублей.
Также принят проект распоряжения о модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений выделят регионам около 154 миллионов рублей.
Согласно сообщению, кабмин принял проект распоряжения о распределении 540 миллионов рублей на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества.
Правительство также одобрило проект распоряжения по распределению средств на мероприятия по развитию содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного), а также по вопросам использования русского языка как государственного языка РФ в рамках ФЦП "Русский язык" на 2016-2020 годы. Сообщается, что проектом распоряжения предусмотрено распределение более 126,5 миллиона рублей.