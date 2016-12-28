Кабмин одобрил распределение субсидий регионам на реабилитацию инвалидов
28.12.2016, 11:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ одобрило распределение регионам 300 млн рублей субсидий в 2017 году на госпрограмму "Доступная среда", направленных на формирование системы реабилитации и абилитации инвалидов.
"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Принятие проекта позволит обеспечить финансирование мероприятия госпрограммы в Пермском крае и Свердловской области, в которых отработают систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, которую потом предполагается распространить во всех субъектах РФ.
"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Принятие проекта позволит обеспечить финансирование мероприятия госпрограммы в Пермском крае и Свердловской области, в которых отработают систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, которую потом предполагается распространить во всех субъектах РФ.