Кабмин поручил устранить отставание при реализации ФЦП
18.03.2017, 17:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ поручило федеральным органам исполнительной власти устранить допущенное в 2016 году отставание при реализации федеральных целевых программ. Соответствующее решение было принято по итогам заседания кабинета министров 16 марта.
"Федеральным органам исполнительной власти обеспечить в 2017 году устранение допущенного в 2016 году отставания при реализации федеральных целевых программ и достижение целевых показателей и индикаторов в последующие годы", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости со ссылкой на сайт кабинета министров.
Напомним, на упомянутом заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что эффективность федеральных программ 2016 года примерно соответствует уровню предшествующего 2015 года. Реализацию четырёх программ предлагается признать высокоэффективной, 15 - выше среднего, 17 - удовлетворительной. Ещё две программы оцениваются как недостаточно эффективные.
Глава Кабмина обратил внимание главных распорядителей бюджетных средств на то что, нужно тщательнее планировать инвестиции, своевременно утверждать проектную документацию и контролировать ход и качество работы, следить за тем, чтобы подрядчики надлежащим образом исполняли свои обязательства.
"Федеральным органам исполнительной власти обеспечить в 2017 году устранение допущенного в 2016 году отставания при реализации федеральных целевых программ и достижение целевых показателей и индикаторов в последующие годы", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости со ссылкой на сайт кабинета министров.
Напомним, на упомянутом заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что эффективность федеральных программ 2016 года примерно соответствует уровню предшествующего 2015 года. Реализацию четырёх программ предлагается признать высокоэффективной, 15 - выше среднего, 17 - удовлетворительной. Ещё две программы оцениваются как недостаточно эффективные.
Глава Кабмина обратил внимание главных распорядителей бюджетных средств на то что, нужно тщательнее планировать инвестиции, своевременно утверждать проектную документацию и контролировать ход и качество работы, следить за тем, чтобы подрядчики надлежащим образом исполняли свои обязательства.