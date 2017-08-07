ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни», основной целью которого является увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни.

«Приоритетный проект направлен на увеличение числа граждан, ответственно относящихся к своему здоровью и ведущих здоровый образ жизни, в том числе тех, кто систематически занимается физической культурой и спортом, снижение потребления табака, совершенствование законодательства в области рекламы, связанного с алкоголем, табаком, нерациональным питанием», - говорится в документе, опубликованном на сайте Кабмина РФ.

В рамках реализации проекта предполагается к концу 2019 года увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 45%, а к концу 2025 года - до 60%. Срок реализации проекта - с июля 2017 года по 2025 год включительно.