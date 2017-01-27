Кабмин внёс изменения в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ
27.01.2017, 11:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Изменения предусматривают предварительную оценку эффективности расходования бюджетных средств по направлению «капитальные вложения» на стадии разработки проекта концепции ФЦП
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым изменен порядок разработки и реализации федеральных целевых программ, сообщает в официальный сайт правительства России, передает «Интерфакс».
«Постановлением в этот порядок внесены изменения, которыми предусмотрено на стадии разработки проекта концепции ФЦП проведение предварительной оценки эффективности реализации ее мероприятий и расходования бюджетных средств по направлению «капитальные вложения», - говорится в сообщении.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым изменен порядок разработки и реализации федеральных целевых программ, сообщает в официальный сайт правительства России, передает «Интерфакс».
«Постановлением в этот порядок внесены изменения, которыми предусмотрено на стадии разработки проекта концепции ФЦП проведение предварительной оценки эффективности реализации ее мероприятий и расходования бюджетных средств по направлению «капитальные вложения», - говорится в сообщении.