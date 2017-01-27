Кабмин вносит в Госдуму законопроект о системе профессионального развития для госслужащих
27.01.2017, 11:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжении о внесении в Госдуму проекта федерального закона, которым предлагается перейти от системы дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих к системе их профессионального развития на протяжении всего периода службы.
«Законопроектом предусмотрена норма, согласно которой необходимость получения гражданским служащим дополнительного профессионального образования, а также его участия в других мероприятиях по профессиональному развитию определяется представителем нанимателя», - говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров.
«Законопроектом предусмотрена норма, согласно которой необходимость получения гражданским служащим дополнительного профессионального образования, а также его участия в других мероприятиях по профессиональному развитию определяется представителем нанимателя», - говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров.