Каждое девятое ДТП в России связано с выездом на полосу встречного движения
16.08.2017, 14:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За 7 месяцев этого года на территории Российской Федерации произошло 86 147 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 9 332 и получили ранения 110 673 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано снижение всех трёх основных показателей аварийности – на 6,2%, 9,8% и 5,4% соответственно.
Практически каждое девятое (10,8%) происшествие связано с выездом на полосу встречного движения, при этом на них в среднем по стране приходится почти каждый третий (29,1%) смертельный случай.
Практически каждый пятый (18,5%) из водителей, который совершили выезд на полосу встречного движения, приведший к ДТП, находился в состоянии опьянения либо имел его признаки, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Количество таких ДТП уменьшилось на 15,3% (1521), число погибших в них – на 19,2% (525), а раненых – на 18,3% (2680).
Лицами, не имеющими права управления либо лишёнными такого права, совершено почти 8% таких происшествий. Суммарно каждое четвёртое (24,9%) ДТП, причиной которого явился выезд на встречную полосу, совершено лицами, которые не имели права участвовать в дорожном движении в качестве водителей.
Продолжается значительный рост показателей аварийности из-за выезда на встречную полосу в местах, где это запрещено правилами дорожного движения. В результате 748 (+28,1%) таких ДТП погибли 296 (+39,6%) и ранены 1404 (+29,4%) человека. Смертельные травмы получил каждый шестой из пострадавших; коэффициент тяжести последствий составил 17,4. При том, что в среднем по стране доля таких ДТП в общем массиве невелика и составляет 0,9%, доля числа погибших практически в четыре раза превышает долю ДТП и составляет 3,2% от всех погибших.
В период с июля по сентябрь с максимумом в августе прогнозируется совершение наибольшего количества ДТП, связанных как в целом с выездом на полосу встречного движения, так и с выездом в местах, где это запрещено правилами.
Около шестой части (17,7%) таких ДТП совершается при обгоне. В местах, где выезд на полосу встречного движения запрещён, совершается только чуть более 9% ДТП и ещё 4,6% – при развороте, повороте налево и объезде препятствия (379, -10,2%).
Госавтоинспекция МВД России уделяет особое внимание профилактике правонарушений, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, поскольку ДТП, произошедшие по этой причине, характеризуются наиболее тяжелыми последствиями.
Выезд на полосу встречного движения всегда является достаточно опасным манёвром, а в тех местах, где такой выезд запрещен правилами, он чрезвычайно опасен.
Как показывает анализ происшествий, выезду на полосу встречного движения предшествует ряд других нарушений: управление в состоянии опьянения, превышение скоростного режима и, соответственно, потеря управления. В соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.
Госавтоинспекция МВД России обращается ко всем водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожной безопасности и помнить, что практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.
Практически каждое девятое (10,8%) происшествие связано с выездом на полосу встречного движения, при этом на них в среднем по стране приходится почти каждый третий (29,1%) смертельный случай.
Практически каждый пятый (18,5%) из водителей, который совершили выезд на полосу встречного движения, приведший к ДТП, находился в состоянии опьянения либо имел его признаки, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Количество таких ДТП уменьшилось на 15,3% (1521), число погибших в них – на 19,2% (525), а раненых – на 18,3% (2680).
Лицами, не имеющими права управления либо лишёнными такого права, совершено почти 8% таких происшествий. Суммарно каждое четвёртое (24,9%) ДТП, причиной которого явился выезд на встречную полосу, совершено лицами, которые не имели права участвовать в дорожном движении в качестве водителей.
Продолжается значительный рост показателей аварийности из-за выезда на встречную полосу в местах, где это запрещено правилами дорожного движения. В результате 748 (+28,1%) таких ДТП погибли 296 (+39,6%) и ранены 1404 (+29,4%) человека. Смертельные травмы получил каждый шестой из пострадавших; коэффициент тяжести последствий составил 17,4. При том, что в среднем по стране доля таких ДТП в общем массиве невелика и составляет 0,9%, доля числа погибших практически в четыре раза превышает долю ДТП и составляет 3,2% от всех погибших.
В период с июля по сентябрь с максимумом в августе прогнозируется совершение наибольшего количества ДТП, связанных как в целом с выездом на полосу встречного движения, так и с выездом в местах, где это запрещено правилами.
Около шестой части (17,7%) таких ДТП совершается при обгоне. В местах, где выезд на полосу встречного движения запрещён, совершается только чуть более 9% ДТП и ещё 4,6% – при развороте, повороте налево и объезде препятствия (379, -10,2%).
Госавтоинспекция МВД России уделяет особое внимание профилактике правонарушений, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, поскольку ДТП, произошедшие по этой причине, характеризуются наиболее тяжелыми последствиями.
Выезд на полосу встречного движения всегда является достаточно опасным манёвром, а в тех местах, где такой выезд запрещен правилами, он чрезвычайно опасен.
Как показывает анализ происшествий, выезду на полосу встречного движения предшествует ряд других нарушений: управление в состоянии опьянения, превышение скоростного режима и, соответственно, потеря управления. В соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.
Госавтоинспекция МВД России обращается ко всем водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожной безопасности и помнить, что практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.
Источник: МВД России