Капремонт станции метро "Фрунзенская" в Москве завершён досрочно
08.01.2017, 13:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после ремонта станцию метро Сокольнической линии «Фрунзенская».
Напомним, что «Фрунзенская» была закрыта на ремонт в начале января 2016 года. В рамках реконструкции была произведена замена эскалаторов на новые, которые удовлетворяют всем требованиям и нормам безопасности, а также их энергопотребление меньше на 40%.
Пропускная способность станции в час пик возрастет на треть благодаря установке дополнительного 4-го эскалатора.
Помимо этого, в ходе реконструкции вестибюль станции обрел исторический облик, были отремонтированы кассовый и машинные залы. Все работы планировалось завершить за 14 месяцев. В них были задействованы порядка 150 квалифицированных строителей, механиков, электриков, инженеров эскалаторной службы и других специалистов.
Проектировщиком и подрядчиком строительных и реставрационных работ на станции "Фрунзенская" выступила строительная компания "Сидал Групп". Поставка, демонтаж старого и монтаж нового эскалатора, а также пуско-наладочные работы выполнялись компанией "Эс-сервис".
Станция "Фрунзенская" Сокольнической линии метрополитена была впервые открыта для пассажиров 1 мая 1957 г. и является одной из последних станций Московского метро, оформленных в стиле "сталинского ампира". Станция глубокого заложения (42 м). Расположена между станциями "Парк культуры" и "Спортивная".
Всего в 2016 году были проведены работы по ремонту 17 фасадов вестибюлей на 12 станциях метро. Была заменена облицовка вестибюлей, гидроизоляция, оконное и витражное остекление с применением современных безопасных и энергоэффективных технологий. При этом максимально сохраняется исторический облик станций.
Также был выполнен комплекс первоочередных работ по интеграции станций метрополитена и МЦК (теплые переходы). Работы были проведены в вестибюлях и на платформах "Ленинский проспект", "Черкизовская", "Владыкино" и "Международная".
Начата модернизация Филевской линии. Строительно-монтажные работы на одной из старейших линий Московского метро будут проведены в несколько этапов, что позволит избежать её полного закрытия. В настоящее время на ремонт закрыты платформы станций "Фили", "Студенческая", "Пионерская" по направлению из центра, а также прилегающие к ним вестибюли.
Напомним, что «Фрунзенская» была закрыта на ремонт в начале января 2016 года. В рамках реконструкции была произведена замена эскалаторов на новые, которые удовлетворяют всем требованиям и нормам безопасности, а также их энергопотребление меньше на 40%.
Пропускная способность станции в час пик возрастет на треть благодаря установке дополнительного 4-го эскалатора.
Помимо этого, в ходе реконструкции вестибюль станции обрел исторический облик, были отремонтированы кассовый и машинные залы. Все работы планировалось завершить за 14 месяцев. В них были задействованы порядка 150 квалифицированных строителей, механиков, электриков, инженеров эскалаторной службы и других специалистов.
Проектировщиком и подрядчиком строительных и реставрационных работ на станции "Фрунзенская" выступила строительная компания "Сидал Групп". Поставка, демонтаж старого и монтаж нового эскалатора, а также пуско-наладочные работы выполнялись компанией "Эс-сервис".
Станция "Фрунзенская" Сокольнической линии метрополитена была впервые открыта для пассажиров 1 мая 1957 г. и является одной из последних станций Московского метро, оформленных в стиле "сталинского ампира". Станция глубокого заложения (42 м). Расположена между станциями "Парк культуры" и "Спортивная".
Всего в 2016 году были проведены работы по ремонту 17 фасадов вестибюлей на 12 станциях метро. Была заменена облицовка вестибюлей, гидроизоляция, оконное и витражное остекление с применением современных безопасных и энергоэффективных технологий. При этом максимально сохраняется исторический облик станций.
Также был выполнен комплекс первоочередных работ по интеграции станций метрополитена и МЦК (теплые переходы). Работы были проведены в вестибюлях и на платформах "Ленинский проспект", "Черкизовская", "Владыкино" и "Международная".
Начата модернизация Филевской линии. Строительно-монтажные работы на одной из старейших линий Московского метро будут проведены в несколько этапов, что позволит избежать её полного закрытия. В настоящее время на ремонт закрыты платформы станций "Фили", "Студенческая", "Пионерская" по направлению из центра, а также прилегающие к ним вестибюли.