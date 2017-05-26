ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова выступила на заседании Дипломатического клуба при Дипломатической академии МИД России, посвящённом обсуждению темы "Женщины в политике и дипломатии".

"Парламентская дипломатия – сфера, где женское присутствие сегодня играет весомую роль", — сказала сенатор.

Она отметила, что последние несколько лет отмечены усилением политического влияния женщин. "Несмотря на то, что в мире ещё гремят орудия, приходит эпоха "мягкой силы" в международных отношениях. И в этом контексте женщины — в парламентской, общественной, культурной, научной и в других сферах дипломатии – могут сделать очень многое".

Политик напомнила о том, какой резонанс имел прошедший по инициативе Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2015 году в Санкт-Петербурге первый Евразийский женский форум. По словам вице-спикера СФ, он стал грандиозным по своему политическому масштабу мероприятием, которое, хотя и носило титул "евразийского", собрало представительниц всех континентов, женщин-лидеров из почти 90 стран мира.

Санкт-Петербургский форум дал мощный импульс для более интенсивного развития международных контактов женщин – парламентариев, отметила сенатор.

"В политике важен и нужен женский взгляд – он расширяет поле зрения. А это всегда помогает объёмнее видеть общую картину, выбирать более точные приоритеты и принимать взвешенные решения. Не случайно ООН выдвинула лозунг по достижению паритета мужчин и женщин во всех сферах "50 на 50 к 2030 году!". Сегодня мы готовимся ко второму Форуму, который станет новой возможностью найти общие подходы и обозначить приоритеты, обеспечивающие устойчивое развитие мира, привлечь внимание глав государств к тем актуальным задачам, которые составляют общую повестку дня", – сказала Карелова.

Она сообщила, что второй Евразийский женский Форум состоится в 2018 году и ему будет придан постоянный статус.