ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Антимонопольный орган выявил признаки картельных сговоров на 87 электронных аукционах на поставку лекарств и медицинского оборудования, проведённых в период 2014 – 2016 гг.

Государственными заказчиками на этих торгах являлись около 20 учреждений здравоохранения Республики Карелия. Общая сумма начальной цены контрактов составила более 66,6 млн рублей.

По мнению Карельского УФАС, антиконкурентные соглашения между участниками позволили им выигрывать подавляющее большинство аукционов с минимальным снижением цены - от 0,5 до 1,5%.

Управление возбудило дело в отношении 3 компаний: ООО «НикаМед» (г. Санкт -Петербург), ООО «Медлон» (г. Санкт-Петербург), ООО «Медлон –ДВ» (г. Санкт-Петербург) по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».

Руководитель Карельского УФАС России Артур Пряхин отметил: «Основанием для возбуждения дела стали результаты анализа документов и сведений, предоставленных электронными торговыми площадками, а также материалы Следственного управления Следственного Комитета РФ по Республике Карелия и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия».