Кассация подтвердила законность штрафа в отношении АНО "Единая транспортная дирекция"
14.01.2017, 12:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Крымское УФАС России оштрафовало организацию на 300 тысяч рублей.
Напомним, что антимонопольный орган выявил в действиях Автономной некоммерческой организации «Единая транспортная дирекция» (единый оператор по организации движения паромов в портах Крым и Кавказ) нарушение Закона о защите конкуренции (п. 1 ч. 1 ст. 10). Организация установила монопольно высокую цену на перевозки через Керченский пролив, что в конечном итоге приводит к снижению грузооборота и к повышению цен на ввозимые товары и услуги.
Напомним, что антимонопольный орган выявил в действиях Автономной некоммерческой организации «Единая транспортная дирекция» (единый оператор по организации движения паромов в портах Крым и Кавказ) нарушение Закона о защите конкуренции (п. 1 ч. 1 ст. 10). Организация установила монопольно высокую цену на перевозки через Керченский пролив, что в конечном итоге приводит к снижению грузооборота и к повышению цен на ввозимые товары и услуги.