Казанский аэропорт удостоен престижной авиационной премии
16.03.2017, 10:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Авторитетная британская консалтинговая компания Skytrax в четвёртый раз подряд присудила казанскому аэропорту премию Best Regional Airport Russia and CIS – Лучший региональный аэропорт России и СНГ, вновь внеся воздушную гавань в список лидеров мировой аэропортовой отрасли.
Присуждение премии состоялось в Амстердаме на церемонии World Airport Awards 2017. Премия World Airport Awards от Skytrax в мировой гражданской авиации является одной из наиболее объективных и престижных наград, считается эквивалентом «Оскара». Рейтинг аэропортов формируется посредством крупнейшего исследования оценки качества обслуживания. При этом за основу берутся экспертная оценка и отзывы пассажиров.
Генеральный директор Skytrax Эдвард Плейстед поздравил Международный аэропорт «Казань» с их продолжающимся успехом в получении очень важной премии по удовлетворённости клиентов, эталона качества мировой аэропортовой отрасли. Он также отметил, что тем самым аэропорт продолжает улучшать качество обслуживания в категории «Лучший Региональный Аэропорт России и стран СНГ», которая охватывает очень конкурентную группу аэропортов.
Для информации. Skytrax – основанная в 1989 году в Великобритании влиятельная независимая исследовательская консалтинговая компания, специализирующаяся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами посредством анализа рэнкинга (ранжирования) и бенчмаркинга (процесса определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования предприятия с целью улучшения собственной работы), эффективности деятельности авиакомпаний и аэропортов.
Присуждение премии состоялось в Амстердаме на церемонии World Airport Awards 2017. Премия World Airport Awards от Skytrax в мировой гражданской авиации является одной из наиболее объективных и престижных наград, считается эквивалентом «Оскара». Рейтинг аэропортов формируется посредством крупнейшего исследования оценки качества обслуживания. При этом за основу берутся экспертная оценка и отзывы пассажиров.
Генеральный директор Skytrax Эдвард Плейстед поздравил Международный аэропорт «Казань» с их продолжающимся успехом в получении очень важной премии по удовлетворённости клиентов, эталона качества мировой аэропортовой отрасли. Он также отметил, что тем самым аэропорт продолжает улучшать качество обслуживания в категории «Лучший Региональный Аэропорт России и стран СНГ», которая охватывает очень конкурентную группу аэропортов.
Для информации. Skytrax – основанная в 1989 году в Великобритании влиятельная независимая исследовательская консалтинговая компания, специализирующаяся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами посредством анализа рэнкинга (ранжирования) и бенчмаркинга (процесса определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования предприятия с целью улучшения собственной работы), эффективности деятельности авиакомпаний и аэропортов.