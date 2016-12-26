ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главгосэкспертиза России согласовала проект реконструкции под гостиницу здания казарм лейб-гвардии Павловского полка, расположенного у Марсового поля в Санкт-Петербурге, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.Казармы представляют собой комплекс из шести объединённых корпусов и являются памятником архитектуры и объектом культуры федерального значения.Общая площадь пятиэтажной (включая подземный и мансардный этажи) гостиницы составит 43,9 тыс. кв.м. Там обустроят 108 номеров для 244 постояльцев, подземную автостоянку на 97 машиномест, физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажёрным залом и бассейном, культурно-досуговый центр с кинозалом и бильярдной, служебные и технические помещения.Для каждого блока, состоящего из трёх-четырёх номеров, будет предусмотрен свой лестнично-лифтовой узел.

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При зонировании и разработке планировочных решений учитывалось сохранение архитектурно-конструктивных элементов ряда помещений и лестниц, являющихся предметом охраны.Прежними останутся общие габариты лестниц и исторические интерьеры Зелёного зала, который превратится в двухуровневый гостевой номер, а также двухсветного зала с верхней галереей, где откроется культурно-досуговый центр.Также проектом предусмотрена реставрация фасадов, скульптурных групп на аттиках и парапетной стенки, утраченной в процессе неоднократного ремонта кровли. Оформление фасадов также сохранит исторический светло-охристый цвет и белые лепные детали.Как сообщалось ранее, проект приспособления казарм Павловского полка под гостиницу реализует компания Plaza Lotus Group - совместный проект американской девелоперской Plaza Group и российской Lotus, подконтрольной совладельцам группы "Илим" братьям Борису и Михаилу Зингаревичам. Предполагается, что оператором отеля будет Mandarin Oriental Hotel Group.Изначально проект предполагал формирование 200 номеров на площади около 40 тыс. кв.м. Объём инвестиций в реконструкцию казарм под гостиницу оценивался в сумму около $250 млн. Реализации проекта, отмечали представители компании, может составить 2-2,5 года.Здание казарм Павловского лейб-гвардии полка у Марсова поля создано в 1817-1821 годах архитектором В.Стасовым в результате приспособления существовавших здесь с 1780 года здания Ломбарда и Воспитательного дома архитектора Ю.Фельтена. С 1929 года здание было занято "Ленэнерго", а в 2010 году передано под реконструкцию под гостиницу.