ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Керченская паромная переправа возобновила свою работу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что перевозки осуществляются в зависимости от погодных условий, действующих на конкретный момент времени.