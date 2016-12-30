Керченская паромная переправа возобновила работу
30.12.2016, 11:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Керченская паромная переправа возобновила свою работу.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
В ведомстве уточнили, что перевозки осуществляются в зависимости от погодных условий, действующих на конкретный момент времени.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
В ведомстве уточнили, что перевозки осуществляются в зависимости от погодных условий, действующих на конкретный момент времени.