Киевское шоссе и ТПУ "Саларьево" соединят при помощи новой эстакады
02.03.2017, 12:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве объявлен конкурс на проект реконструкции двухуровневой развязки на Киевском шоссе и строительства эстакады для обслуживания станции метро "Саларьево" и одноимённого транспортно-пересадочного узла.
Всего планируется построить почти 7 км дорог. Сначала реконструируют Родниковую ул., на которой появятся разворотные съезды, тротуары и переходно-скоростные полосы. В дальнейшем предстоит построить дорогу по проектируемому проезду №740 от Новопеределкинской ул. до ул. Авиаторов, а также дорогу по Производственной ул. на участке от проектируемого проезда №740 до ул. Авиаторов. Здесь установят 13 светофоров и два шумозащитных экрана длиной 900 м. На разработку проекта отводится 10 месяцев с момента заключения госконтракта. Максимальная цена контракта - 225,368 млн руб. Рассмотрение заявок намечено на 30 марта.
Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв напомнил, что сейчас ведётся проектирование дороги от ул. Авиаторов до ул. Родниковая.
"Развитие дорожной сети Новой Москвы - одна из задач мэра столицы Сергея Собянина и приоритетное направление работы Стройкомплекса. Новая дорога соединит улицу Авиаторов с улицей Родниковая, обеспечит удобный проезд на пересечении с Киевским шоссе и подъезды к станцииметро "Саларьево", - отметил А. Бочкарёв.
Всего планируется построить почти 7 км дорог. Сначала реконструируют Родниковую ул., на которой появятся разворотные съезды, тротуары и переходно-скоростные полосы. В дальнейшем предстоит построить дорогу по проектируемому проезду №740 от Новопеределкинской ул. до ул. Авиаторов, а также дорогу по Производственной ул. на участке от проектируемого проезда №740 до ул. Авиаторов. Здесь установят 13 светофоров и два шумозащитных экрана длиной 900 м. На разработку проекта отводится 10 месяцев с момента заключения госконтракта. Максимальная цена контракта - 225,368 млн руб. Рассмотрение заявок намечено на 30 марта.
Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв напомнил, что сейчас ведётся проектирование дороги от ул. Авиаторов до ул. Родниковая.
"Развитие дорожной сети Новой Москвы - одна из задач мэра столицы Сергея Собянина и приоритетное направление работы Стройкомплекса. Новая дорога соединит улицу Авиаторов с улицей Родниковая, обеспечит удобный проезд на пересечении с Киевским шоссе и подъезды к станцииметро "Саларьево", - отметил А. Бочкарёв.