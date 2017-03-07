Китай проявляет значительный интерес к Дальнему Востоку
07.03.2017, 13:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Китаю в России наиболее всего Об этом заявил замглавы представительства Госбанка развития Китая Чжао Хунту в интервью информационно-аналитическому агентству «Восток России».
«Дальний Восток сегодня интересен Китаю в России наиболее всего. Во-первых, из-за того, что является его близким соседом, а во-вторых - в силу своего географического расположения. Первая причина - более важна. Близкий сосед - это не только тот, с кем есть территориальная близость, но и тот, с кем в отношениях присутствует сердечность и лучшее, чем с кем-либо, взаимопонимание. Если не наибольший, но очень значительный интерес вызывает Дальний Восток и у нас, как представительства одного из банков Китая, работающих на российском рынке. Именно поэтому мы всегда отдавали очень важное место сотрудничеству с Дальним Востоком и были в нём заинтересованы», - отметил Чжао Хунту.
По его словам, «ещё один благоприятствующий деятельности Госбанка развития Китая на Дальнем Востоке фактор - профильное федеральное ведомство в лице Минвостокразвития: именно с ним удобно работать потому, что оно располагает мощной платформой возможностей, в частности, деловыми связями и конкретными проектами».
«Дальний Восток сегодня интересен Китаю в России наиболее всего. Во-первых, из-за того, что является его близким соседом, а во-вторых - в силу своего географического расположения. Первая причина - более важна. Близкий сосед - это не только тот, с кем есть территориальная близость, но и тот, с кем в отношениях присутствует сердечность и лучшее, чем с кем-либо, взаимопонимание. Если не наибольший, но очень значительный интерес вызывает Дальний Восток и у нас, как представительства одного из банков Китая, работающих на российском рынке. Именно поэтому мы всегда отдавали очень важное место сотрудничеству с Дальним Востоком и были в нём заинтересованы», - отметил Чжао Хунту.
По его словам, «ещё один благоприятствующий деятельности Госбанка развития Китая на Дальнем Востоке фактор - профильное федеральное ведомство в лице Минвостокразвития: именно с ним удобно работать потому, что оно располагает мощной платформой возможностей, в частности, деловыми связями и конкретными проектами».