ОРЕАНДА-НОВОСТИ Вне зависимости от итогов президентских выборов в Иране у Москвы и Тегерана сохранятся дружественные отношения, так как позиции духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, определяющего этот курс, очень прочны, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.



«Иран - очень непростой партнёр. Тем не менее, у России в данный исторический момент с этой страной есть общие долговременные интересы, которые составляют прочную основу для теснейшего взаимовыгодного сотрудничества», - сказал сенатор.



По его словам, речь идёт о реализации соглашения шести стран по иранской ядерной программе и совместной борьбе против международного терроризма в Сирии. «Иран жёстко и последовательно выполняет свои обязательства. Лично я, без всяких скидок, оцениваю Иран как дружественную для России страну», — отметил Клинцевич.



Так же, по мнению парламентария, следует подходить и к президентским выборам в Иране. «Уверен, кто бы ни победил, нынешний внешнеполитический курс будет продолжен. Позиции руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, определяющего этот курс, очень прочны», - убеждён сенатор.