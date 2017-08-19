ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Поставками в Румынию ракетно-артиллерийских систем американцы буквально подталкивают ее руководство к обострению отношений с Россией. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя одобрение Госдепартаментом США возможную сделку по поставке Румынии ракетно-артиллерийских систем.

«Все уже заметили, что США особенно благоприятствуют тем странам, правящие элиты которых идут в первых рядах по части русофобии. Украина с Польшей здесь, несомненно, лидируют, но в последнее время у них появился достойный соперник – Румыния. Тем более что, по мнению США, повод для подталкивания к обострению отношений Румынии с Россией имеется – присутствие в Приднестровье российского миротворческого контингента», - считает сенатор.

По его мнению, США продолжают искать в Европе проблемные зоны безопасности, пытаясь довести ситуацию там, где это возможно, до открытого конфликта и втянуть в него Россию. «В этом смысле нет никакой разницы между поставками ракетно-артиллерийских систем Румынии и созданием морского операционного центра США в украинском Очакове. Все эти действия можно определить одним термином – провокация, и ответ России не заставит себя ждать. У меня только один вопрос к союзникам США в Европе: неужели вы не видите, что американцы стремятся превратить наш континент во второй Ближний Восток?» - заключил Клинцевич.