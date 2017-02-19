Клинцевич не видит оснований для улучшения российско-американских отношений в ближайшее время

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За месяц работы президента США Дональда Трампа не был решён ни один вопрос в российско-американских отношениях: напротив, их стало только больше. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.



«Прежде всего, хотелось бы понять, что означают в устах нынешнего хозяина Белого дома слова «поладить с Россией» и что конкретно мы должны для этого сделать? Вернуть Крым Украине, обеспечить выполнение Минских соглашений? Отсоединение Крыма в принципе невозможно - невозможно, говоря словами наших предков, пока стоит русская земля, и этот вопрос ни один серьёзный российский политик обсуждать не будет. Что касается конфликта в Донбассе, то его мирное разрешение на 99 процентов зависит от действий Киева. Попытки же возложить ответственность за выполнение Минских соглашений на Россию, что, например, следует из субботнего выступления вице-президента США Майка Пенса на Мюнхенской конференции по безопасности, абсолютно деструктивны и лишь развязывают руки украинским силовикам. Одновременно они идут явно не в русле нормализации российско-американских отношений», - отметил сенатор.



Также Клинцевич считает, что «камнем преткновения» остается и договор о ракетах средней и малой дальности. «США продолжают бездоказательно обвинять Россию в его нарушении. В свою очередь многие наши военные эксперты сомневаются, что в условиях расширения американских ПРО в Европе этот договор отвечает интересам России. Однако о каком-либо его «тихом саботировании» с нашей стороны не может быть и речи. Если будет принято решение о денонсации или заморозке договора, то мы об этом скажем также прямо и открыто, как и в случае с приостановкой соглашения по утилизации плутония», - подчеркнул сенатор.



Он также напомнил о «вскользь прозвучавших» предложениях Трампа по сокращению ядерных потенциалов двух сторон, но, по словам сенатора, это предмет серьёзных и длительных переговоров, и они вряд ли начнутся в обозримой перспективе.



«Наконец, на данный момент не имеет решения вопрос об отмене антироссийских санкций. А потому он даже не обсуждался в телефонном разговоре двух президентов, который состоялся в конце января», - отметил Клинцевич.



Единственное поле, где, по его словам, реально возможны совместные действия РФ и США в ближайшее время - борьба с радикальным исламским терроризмом. «Но и в этой сфере с учетом характера отношений США с Ираном, являющимся нашим союзником в Сирии, а также заявления главы Пентагона Джеймса Мэттиса, что США готовы к политическому, но не военному сотрудничеству с Россией, все очень и очень проблематично. Причем я даже не допускаю, что здесь мы можем пойти на какие-то «размены» (не путать с компромиссами!). Это вообще не наших правилах», - сказал сенатор.



Он подчеркнул, что на сегодняшний день не видит оснований для улучшения российско-американских отношений, «несмотря на искреннее стремление России поладить с США».