Клинцевич: первая совместная операция РФ и Турции в Сирии завершилась успешно
19.01.2017, 12:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Эффективность первой совместной воздушной российско-турецкой операции против ИГИЛ (запрещена в РФ) следует оценивать не по числу поражённых стратегических объектов и уничтоженных боевиков. Принципиально важен сам факт совместных действий двух наших стран, а успехи не заставят себя ждать. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"На мой взгляд, можно говорить без большого риска ошибиться, если не о переломе в борьбе с террористами в Сирии, то о её новом этапе", - подчеркнул сенатор.
"Трудно переоценить тот факт, что дан пример внеблокового сотрудничества, не имевший прецедентов в новейшей мировой истории. Но если Россия и Турция перед лицом общего врага сумели преодолеть свои разногласия, то почему их примеру не могут последовать другие страны. Словом, как военное, так и политическое значение первой совместной операции России и Турции в Сирии неоспоримо", - заключил он.
"На мой взгляд, можно говорить без большого риска ошибиться, если не о переломе в борьбе с террористами в Сирии, то о её новом этапе", - подчеркнул сенатор.
"Трудно переоценить тот факт, что дан пример внеблокового сотрудничества, не имевший прецедентов в новейшей мировой истории. Но если Россия и Турция перед лицом общего врага сумели преодолеть свои разногласия, то почему их примеру не могут последовать другие страны. Словом, как военное, так и политическое значение первой совместной операции России и Турции в Сирии неоспоримо", - заключил он.