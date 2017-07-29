ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, возложившего ответственность за растущую угрозу со стороны КНДР на Россию и Китай, – первый залп в усиливающейся информационной войне против России. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Заявление госсекретаря США следует рассматривать в одном пакете с решением Сената и Палаты представителей американского Конгресса принять закон об антироссийских санкциях. Очевидно, что это решение будет сопровождаться усилением психологической и информационной войны против России, и заявление Рекса Тиллерсона – её первый залп», - заявил Клинцевич.

Сенатор указал на явные несостыковки в озвученном заявлении, усмотрев в нём попытку перевернуть всё «с ног на голову». «Во-первых, в КНДР достаточно ресурсов для реализации ядерной программы. А во-вторых, говоря словами госсекретаря США, исключительную и особенную ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности несут не Россия и Китай, а именно США, своими действиями на Корейском полуострове прямо провоцирующие Пхеньян на пуски ракет», - сказал он, добавив, что практически все горячие точки на планете – «рукотворное творение США, результат проводимой ими гегемонистской политики».

При этом, по мнению Клинцевича, в ядерной программе Пхеньяна во многом виноват Вашингтон, а принятый на днях Конгрессом США закон о санкциях против КНДР только обострит ситуацию на полуострове. «Россия категорически выступает против любых попыток искусственного нагнетания напряжённости в любой точке мира, в том числе и на Корейском полуострове. В то же время делать «козла отпущения» из одного только Пхеньяна было бы явным преувеличением. Запуски ракет – это своего рода ответ на многолетнюю дальневосточную политику США, своим острием направленную против Северной Кореи», - подчеркнул он.