Клинцевич: у РФ нет оснований менять международную политику
12.01.2017, 11:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. У России нет оснований менять свою международную политику, ослаблять усилия в сфере обеспечения собственной безопасности, заявил 11 января первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявления избранного президента США Дональда Трампа и его соратников.
Трамп на своей пресс-конференции заявил, что никакой перезагрузки отношений с Россией не будет — "мы либо поладим, либо нет". Он также фактически согласился со спецслужбами США, которые обвинили РФ в кибератаках, но отметил, что взломы в США осуществляют все, включая Китай, Россию и "другие страны и людей".
"Было бы лукавством отрицать, что сегодня в России с повышенным вниманием относятся к сигналам, которые идут из лагеря Дональда Трампа. Не остались незамеченными и сегодняшние заявления Рекса Тиллерсона, кандидата на пост госсекретаря в новой администрации США, назвавшего наши действия в Сирии "неприемлемым поведением", равно как и его обещания не признавать Крым российским", - сказал сенатор.
По его словам, "понятно, что оптимизма подобные высказывания не прибавляют, но мы всё-таки привыкли реагировать на реальную политику, а не на слова".
Но делать шаги навстречу - не значит, подлаживаться, соглашаться на односторонние уступки, сдавать позиции, сказал Клинцевич. "В принципиальном плане у нас нет никаких оснований менять свою международную политику, ослаблять усилия в сфере обеспечения собственной безопасности", - заключил он.
Трамп на своей пресс-конференции заявил, что никакой перезагрузки отношений с Россией не будет — "мы либо поладим, либо нет". Он также фактически согласился со спецслужбами США, которые обвинили РФ в кибератаках, но отметил, что взломы в США осуществляют все, включая Китай, Россию и "другие страны и людей".
"Было бы лукавством отрицать, что сегодня в России с повышенным вниманием относятся к сигналам, которые идут из лагеря Дональда Трампа. Не остались незамеченными и сегодняшние заявления Рекса Тиллерсона, кандидата на пост госсекретаря в новой администрации США, назвавшего наши действия в Сирии "неприемлемым поведением", равно как и его обещания не признавать Крым российским", - сказал сенатор.
По его словам, "понятно, что оптимизма подобные высказывания не прибавляют, но мы всё-таки привыкли реагировать на реальную политику, а не на слова".
Но делать шаги навстречу - не значит, подлаживаться, соглашаться на односторонние уступки, сдавать позиции, сказал Клинцевич. "В принципиальном плане у нас нет никаких оснований менять свою международную политику, ослаблять усилия в сфере обеспечения собственной безопасности", - заключил он.