ОРЕАНДА-НОВОСТИ  Президент США Дональд Трамп в своём заявлении о договоре с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вероятно руководствовался точкой зрения недавно назначенного советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Похоже, начинают сбываться самые пессимистические прогнозы. Не думаю, что Дональд Трамп обладает специальными знаниями в области стратегических наступательных вооружений. Значит, кто-то из новой администрации – не исключаю, что Герберт Макмастер, на днях назначенный советником президента США по национальной безопасности, – уже успел донести до Трампа свою точку зрения по одному из самых сложных вопросов российско-американских отношений и, судя по всему, убедил его», - отметил Клинцевич.

«Всё это довольно странно. Такое впечатление, что Дональд Трамп всё ещё находится в плену у своей предвыборной риторики, продолжая выступать с эпатажными заявлениями, которые в его нынешнем положении совершенно неуместны», - сказал сенатор.

Между тем он особо подчеркнул, что договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) – это тончайшая материя, и «вот так, с наскока, делать здесь какие-либо выводы, по меньшей мере, непрофессионально».

Клинцевич напомнил, что согласно договору, установлена линейка – по 1550 ядерных боезарядов для каждой из сторон. «И если США этот рубеж по-прежнему превосходит, то Россия до него недотягивает. Полагаю, что не открою секрета, если скажу, что сейчас мы заняты тем, чтобы привести наши ядерные силы в соответствие с этой линейкой», - добавил он.

«Разумеется, высказывания американского президента не останутся незамеченными в России, хотя мы продолжаем надеяться, что здравый смысл всё же возьмёт верх. До 2021 года, когда истекает срок действия вышеназванного договора, ещё есть время, но вести переговоры о дальнейших шагах стороны должны уже сейчас», - сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Напомним, что 23 февраля в интервью СМИ Трамп выразил сомнения в том, что заключённый с Россией в 2010 году договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) выгоден США. Он также выразил уверенность, что США должны обеспечить себе лидирующие позиции среди стран, имеющих ядерное оружие.