Клинцевич заявил о необходимости переговоров с США о мерах по сокращению вооружений
24.02.2017, 23:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент США Дональд Трамп в своём заявлении о договоре с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вероятно руководствовался точкой зрения недавно назначенного советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«Похоже, начинают сбываться самые пессимистические прогнозы. Не думаю, что Дональд Трамп обладает специальными знаниями в области стратегических наступательных вооружений. Значит, кто-то из новой администрации – не исключаю, что Герберт Макмастер, на днях назначенный советником президента США по национальной безопасности, – уже успел донести до Трампа свою точку зрения по одному из самых сложных вопросов российско-американских отношений и, судя по всему, убедил его», - отметил Клинцевич.
«Всё это довольно странно. Такое впечатление, что Дональд Трамп всё ещё находится в плену у своей предвыборной риторики, продолжая выступать с эпатажными заявлениями, которые в его нынешнем положении совершенно неуместны», - сказал сенатор.
Между тем он особо подчеркнул, что договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) – это тончайшая материя, и «вот так, с наскока, делать здесь какие-либо выводы, по меньшей мере, непрофессионально».
Клинцевич напомнил, что согласно договору, установлена линейка – по 1550 ядерных боезарядов для каждой из сторон. «И если США этот рубеж по-прежнему превосходит, то Россия до него недотягивает. Полагаю, что не открою секрета, если скажу, что сейчас мы заняты тем, чтобы привести наши ядерные силы в соответствие с этой линейкой», - добавил он.
«Разумеется, высказывания американского президента не останутся незамеченными в России, хотя мы продолжаем надеяться, что здравый смысл всё же возьмёт верх. До 2021 года, когда истекает срок действия вышеназванного договора, ещё есть время, но вести переговоры о дальнейших шагах стороны должны уже сейчас», - сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Напомним, что 23 февраля в интервью СМИ Трамп выразил сомнения в том, что заключённый с Россией в 2010 году договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) выгоден США. Он также выразил уверенность, что США должны обеспечить себе лидирующие позиции среди стран, имеющих ядерное оружие.
«Похоже, начинают сбываться самые пессимистические прогнозы. Не думаю, что Дональд Трамп обладает специальными знаниями в области стратегических наступательных вооружений. Значит, кто-то из новой администрации – не исключаю, что Герберт Макмастер, на днях назначенный советником президента США по национальной безопасности, – уже успел донести до Трампа свою точку зрения по одному из самых сложных вопросов российско-американских отношений и, судя по всему, убедил его», - отметил Клинцевич.
«Всё это довольно странно. Такое впечатление, что Дональд Трамп всё ещё находится в плену у своей предвыборной риторики, продолжая выступать с эпатажными заявлениями, которые в его нынешнем положении совершенно неуместны», - сказал сенатор.
Между тем он особо подчеркнул, что договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) – это тончайшая материя, и «вот так, с наскока, делать здесь какие-либо выводы, по меньшей мере, непрофессионально».
Клинцевич напомнил, что согласно договору, установлена линейка – по 1550 ядерных боезарядов для каждой из сторон. «И если США этот рубеж по-прежнему превосходит, то Россия до него недотягивает. Полагаю, что не открою секрета, если скажу, что сейчас мы заняты тем, чтобы привести наши ядерные силы в соответствие с этой линейкой», - добавил он.
«Разумеется, высказывания американского президента не останутся незамеченными в России, хотя мы продолжаем надеяться, что здравый смысл всё же возьмёт верх. До 2021 года, когда истекает срок действия вышеназванного договора, ещё есть время, но вести переговоры о дальнейших шагах стороны должны уже сейчас», - сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Напомним, что 23 февраля в интервью СМИ Трамп выразил сомнения в том, что заключённый с Россией в 2010 году договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) выгоден США. Он также выразил уверенность, что США должны обеспечить себе лидирующие позиции среди стран, имеющих ядерное оружие.