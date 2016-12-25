Ключи от новых автомобилей получили ветеринарные врачи Татарстана
25.12.2016, 18:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 25 декабря ветеринарные врачи Татарстана получили ключи от новых автомобилей «Лада Гранта». Церемония их вручения в рамках праздника «В мире животных» прошла на площади около Дворца земледельцев.
«Ветеринарная служба сегодня выполняет очень большие задачи. Она так же важна, как и Министерство здравоохранения», – отметил Рустам Минниханов, приветствуя участников праздника.
Президент РТ добавил, что качество продуктов и культура питания во многом зависят от состояния животноводства. Поэтому ветеринары выполняют важнейшие функции в части предупреждения и лечения заболеваний скота.
Этот год Татарстан завершает с достойными результатами, в том числе и в сфере сельского хозяйства, подчеркнул Рустам Минниханов. Так, рост объема продукции АПК составил 5,2%.
Начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов поблагодарил руководство республики за всестороннюю поддержку ведомства.
Ветеринарная служба приложит максимум усилий для обеспечения противоэпизоотического благополучия и продовольственной безопасности Республики Татарстан, сказал в завершение Алмаз Хисамутдинов.
Стоит отметить, что автомобили получили 50 районных и городских ветеринарных служб. Еще пять машин были отданы Управлению Россельхознадзора по РТ.
«Ветеринарная служба сегодня выполняет очень большие задачи. Она так же важна, как и Министерство здравоохранения», – отметил Рустам Минниханов, приветствуя участников праздника.
Президент РТ добавил, что качество продуктов и культура питания во многом зависят от состояния животноводства. Поэтому ветеринары выполняют важнейшие функции в части предупреждения и лечения заболеваний скота.
Этот год Татарстан завершает с достойными результатами, в том числе и в сфере сельского хозяйства, подчеркнул Рустам Минниханов. Так, рост объема продукции АПК составил 5,2%.
Начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов поблагодарил руководство республики за всестороннюю поддержку ведомства.
Ветеринарная служба приложит максимум усилий для обеспечения противоэпизоотического благополучия и продовольственной безопасности Республики Татарстан, сказал в завершение Алмаз Хисамутдинов.
Стоит отметить, что автомобили получили 50 районных и городских ветеринарных служб. Еще пять машин были отданы Управлению Россельхознадзора по РТ.