ОРЕАНДА-НОВОСТИ  25 декабря ветеринарные врачи Татарстана получили ключи от новых автомобилей «Лада Гранта». Церемония их вручения в рамках праздника «В мире животных» прошла на площади около Дворца земледельцев.

«Ветеринарная служба сегодня выполняет очень большие задачи. Она так же важна, как и Министерство здравоохранения», – отметил Рустам Минниханов, приветствуя участников праздника.

Президент РТ добавил, что качество продуктов и культура питания во многом зависят от состояния животноводства. Поэтому ветеринары выполняют важнейшие функции в части предупреждения и лечения заболеваний скота.

Этот год Татарстан завершает с достойными результатами, в том числе и в сфере сельского хозяйства, подчеркнул Рустам Минниханов. Так, рост объема продукции АПК составил 5,2%.

Начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов поблагодарил руководство республики за всестороннюю поддержку ведомства.

Ветеринарная служба приложит максимум усилий для обеспечения противоэпизоотического благополучия и продовольственной безопасности Республики Татарстан, сказал в завершение Алмаз Хисамутдинов.

Стоит отметить, что автомобили получили 50 районных и городских ветеринарных служб. Еще пять машин были отданы Управлению Россельхознадзора по РТ.