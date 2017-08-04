ОРЕАНДА-НОВОСТИ Количество школьников в Подмосковье ежегодно увеличивается на 30 тысяч человек и более, в новом учебном году в областных школах ожидается более 790 тысяч учеников, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.



«В Подмосковье ежегодно прибавляется по 30 и более тысяч школьников – в прошлом году в наших школах учились 760 тысяч детей, в этом рассчитываем на 792 тысячи, и это не окончательная цифра, весь август ещё впереди», – сказала Забралова в интервью «Российской газете», опубликованном в пятницу.



По словам первого зампреда, в связи с этим в Подмосковье затеяли самое масштабное школьное строительство в стране.



«Те школы, что мы построим в этом году (девять новых школ откроется к 1 сентября и еще 17 к концу года – ред.), даже вторую смену не уберут. Планы у нас гораздо шире – к 2021 году построить 232 школы», – подчеркнула Забралова, её цитируют в релизе.



По её словам, руководителей для новых учебных заведений пока будут приглашать из имеющихся школ.



«Мы в этом году впервые занялись тотальным обучением директоров и завучей, проводим для них семинары с участием руководителей ведущих вузов. Они уйдут в новые школы директорами, а на их учительские места придут выпускники педагогических институтов», – отметила первый зампред.



Забралова добавила, что молодой подмосковный учитель получает в качестве подъемных 50 тысяч рублей единовременно при устройстве и 100 тысяч рублей на второй год работы. Вдобавок многие муниципалитеты готовы обеспечивать молодых педагогов служебным жильем.