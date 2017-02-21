60-я гуманитарная колонна МЧС России пересекла российско-украинскую границу
21.02.2017, 11:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса пересекла российско-украинскую границу. Маршрут до пунктов пропуска пройден без задержек.
В пути следования колонна МЧС России разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев-Курган". Там грузы в присутствии российских и украинских представителей таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов проходят необходимые таможенные процедуры.
Соблюдая требования, автомобили МЧС России заезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова. Проверке подверглись не только техника, но сопроводительные документы на гуманитарный груз.
После завершения всех процедур 26 автомобилей с гуманитарным грузом общей массой свыше 300 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей. Основная масса груза – продовольственные наборы, предназначенные для детей в возрасте до 1 года, среди которых – молочные смеси, фруктовое, овощное и мясное пюре, молочные каши и фруктовые соки.
В пути следования колонна МЧС России разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев-Курган". Там грузы в присутствии российских и украинских представителей таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов проходят необходимые таможенные процедуры.
Соблюдая требования, автомобили МЧС России заезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова. Проверке подверглись не только техника, но сопроводительные документы на гуманитарный груз.
После завершения всех процедур 26 автомобилей с гуманитарным грузом общей массой свыше 300 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей. Основная масса груза – продовольственные наборы, предназначенные для детей в возрасте до 1 года, среди которых – молочные смеси, фруктовое, овощное и мясное пюре, молочные каши и фруктовые соки.