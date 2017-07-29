ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ленинградскую область и её жителей с 90-летием региона поздравил командир экипажа 52-й космической экспедиции Фёдор Юрчихин.



Космический привет был передан через прямую трансляцию на Дворцовой площади Гатчины во время праздничного концерта. Командир МКС пожелал жителям Ленинградской области мира, добра и любви, а юбилейному региону — развития и процветания.



Ленинградцев с Днём рождения родного края в этот день поздравило множество официальных лиц, в числе которых полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, а также известные артисты, деятели культуры, искусства.