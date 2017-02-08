Комиссии Мосгордумы поддержали законопроект, наделяющий власти регионов правом вводить запрет на продажу "алкоэнергетиков"
08.02.2017, 17:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в 65 субъектах Российской Федерации действуют нормативные правовые акты, запрещающие или ограничивающие розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков. В Москве подобный закон вступил в действие 1 мая 2015 года. Им полностью запрещена розничная продажа алкоэнергетиков на территории города, а за нарушение, в соответствии с КоАП РФ, установлен следующий размер штрафов: для должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей.
Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- Ситуация складывается таким образом, что в ближайшее время мы можем получить целую череду судебных решений об отмене региональных законов о запрете «алкоэнергетиков». Для того чтобы снять проблемы, возникающие в субъектах РФ, необходимо конкретизировать положения 171-го Федерального закона. Мы предлагаем наделить региональные органы государственной власти правом устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи вводить полный запрет на продажу не только алкогольной продукции, но и отдельных видов алкогольной продукции (то есть «алкоэнергетиков»), а также устанавливать ограничения времени и мест розничной продажи как алкогольной продукции в целом, так и отдельных ее видов.
Председатель комиссии МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- Потребление алкогольной продукции приводит к значительному снижению средней продолжительности жизни и росту преждевременной смертности населения. Согласно официальной информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, анализ наркологической ситуации показывает рост потребления отдельных видов алкогольной продукции (в частности, слабоалкогольных тонизирующих напитков) в основном за счет подростков.
Так, лица, употребляющие алкоэнергетики, подвергаются большему риску, чем лица, употребляющие обычный алкоголь. Кофеин, входящий в состав алкоэнергетиков, маскирует реальную степень опьянения, что приводит к увеличению дозы и продолжительности их потребления, а, следовательно, повышает вероятность неадекватного поведения.
Председатель комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- Вопросы регулирования в сфере «алкоэнергетиков» стали вновь актуальны, поскольку в суды начали поступать заявления, оспаривающие правомочность региональных законов. Из-за неоднозначной трактовки федерального законодательства запрет на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков уже был оспорен в судах Брянской, Еврейской, Ленинградской областях. При этом Верховный суд Российской Федерации оставил в силе решения областных судов о признании законов субъектов Российской Федерации не соответствующими федеральному законодательству.
Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- Ситуация складывается таким образом, что в ближайшее время мы можем получить целую череду судебных решений об отмене региональных законов о запрете «алкоэнергетиков». Для того чтобы снять проблемы, возникающие в субъектах РФ, необходимо конкретизировать положения 171-го Федерального закона. Мы предлагаем наделить региональные органы государственной власти правом устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи вводить полный запрет на продажу не только алкогольной продукции, но и отдельных видов алкогольной продукции (то есть «алкоэнергетиков»), а также устанавливать ограничения времени и мест розничной продажи как алкогольной продукции в целом, так и отдельных ее видов.
Председатель комиссии МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- Потребление алкогольной продукции приводит к значительному снижению средней продолжительности жизни и росту преждевременной смертности населения. Согласно официальной информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, анализ наркологической ситуации показывает рост потребления отдельных видов алкогольной продукции (в частности, слабоалкогольных тонизирующих напитков) в основном за счет подростков.
Так, лица, употребляющие алкоэнергетики, подвергаются большему риску, чем лица, употребляющие обычный алкоголь. Кофеин, входящий в состав алкоэнергетиков, маскирует реальную степень опьянения, что приводит к увеличению дозы и продолжительности их потребления, а, следовательно, повышает вероятность неадекватного поведения.
Председатель комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- Вопросы регулирования в сфере «алкоэнергетиков» стали вновь актуальны, поскольку в суды начали поступать заявления, оспаривающие правомочность региональных законов. Из-за неоднозначной трактовки федерального законодательства запрет на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков уже был оспорен в судах Брянской, Еврейской, Ленинградской областях. При этом Верховный суд Российской Федерации оставил в силе решения областных судов о признании законов субъектов Российской Федерации не соответствующими федеральному законодательству.