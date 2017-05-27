ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совместные меры по урегулированию конфликтных вопросов между храмами и музеями обсудили Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, викарий Патриарха Московского и всея Руси Епископ Егорьевский Тихон с представителями музеев на тематической секции деловой программы фестиваля "Интермузей 2017".

"Нам важно найти и установить постоянный диалог, поддерживать диалог между церковью и сообществом, потому что конечная цель едина", - сказал Мединский.

Владыка Тихон рассказал, что "уже была создана комиссия РПЦ по взаимодействию с музейным сообществам и комиссия Минкультуры по взаимодействию с церковью. Какое-то время мы перестали обращать внимание на эту организацию и вот сейчас вновь решили, что ей будет предан некий динамический и официальный статуc".