Комиссия кабмина одобрила законопроект о совершенствовании порядка госучёта жилищного фонда
07.02.2017, 14:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Законопроектом уточняется понятие государственного учёта жилищного фонда, определяется, что такой учёт ведётся посредством размещения органами местного самоуправления и другими лицами информации в ГИС ЖКХ, а также уточняются полномочия Правительства России, органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления в сфере государственного учёта жилищного фонда. Принятие законопроекта будет способствовать построению системы государственного учёта жилищного фонда, позволяющей индивидуализировать объекты государственного учёта жилищного фонда, в том числе по его отдельным техническим характеристикам.
Проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» (далее – законопроект) внесён Минстроем России.
Нормативно-правовое регулирование государственного учёта жилищного фонда требует совершенствования в связи с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ), которая формируется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
Законопроектом предлагается внести изменения в Жилищный кодекс, уточнив понятие государственного учёта жилищного фонда и определив, что такой учёт ведётся посредством размещения органами местного самоуправления и другими лицами информации в ГИС ЖКХ.
Законопроектом также уточняются полномочия Правительства России, органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления в сфере государственного учёта жилищного фонда.
Проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» (далее – законопроект) внесён Минстроем России.
Нормативно-правовое регулирование государственного учёта жилищного фонда требует совершенствования в связи с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ), которая формируется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
Законопроектом предлагается внести изменения в Жилищный кодекс, уточнив понятие государственного учёта жилищного фонда и определив, что такой учёт ведётся посредством размещения органами местного самоуправления и другими лицами информации в ГИС ЖКХ.
Законопроектом также уточняются полномочия Правительства России, органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления в сфере государственного учёта жилищного фонда.