Комитет ГД рекомендовал к 1-му чтению один из альтернативных законопроектов о продлении сроков приватизации
26.01.2017, 13:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству на очередном заседании 25 января рассмотрел шесть альтернативных законопроектов об изменении Жилищного кодекса, предлагающих продлить сроки приватизации жилья для различных категорий граждан и регионов.
После детального обсуждения инициатив депутатов Госдумы шестого и седьмого созывов, а также Законодательного Собрания города Севастополя рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект федерального закона № 77072-7 "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части продления срока бесплатной приватизации жилых помещений для отдельных категорий граждан)", внесенный депутатами Государственной Думы и 13 января 2017 года, одобренный Правительством.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 2 Федерального закона от 29.12.2004 года № 189 «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», согласно которым продлить до 1 января 2020 года срок бесплатной приватизации жилых помещений для отдельных категорий граждан, а именно: проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя; граждан, подлежащих переселению из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании срока действия договора найма предоставленного им специализированного жилого помещения.
Комитет поддержал идею сохранения права получения жилого помещения в собственность у детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, но указал, что решение данного вопроса должно быть реализовано не в рамках закона о приватизации, а путем внесения изменений в статью 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», предоставив этой категории граждан право оформить занимаемое ими жилое помещение по договору социального найма или в собственность бесплатно по окончании срока действия договора найма предоставленного им специализированного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания таким лицам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.
Порядок обеспечения жилыми помещения по договорам найма специализированного жилищного фонда сроком на 5 лет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленный Федеральным законом от 29.02.2012года № 15 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», действует с 1 января 2013 года. Таким образом, реальная потребность в предложенном регулировании возникнет не ранее 1 января 2018 года.
Равно как и в предыдущие годы, необходимость продления срока приватизации обосновывается авторами тем, что значительная часть граждан в силу социально-экономических и организационных причин не смогли воспользоваться своим правом на приватизацию полученных по договорам социального найма жилых помещений, а, следовательно, её продление позволит им реализовать свое право. Благодаря увеличению срока до 2020 года больше переселенцев из ветхих и аварийных домов успеют бесплатно приватизировать свои новые жилые помещения, так как объектом приватизации не может быть квартира, находящаяся в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащем сносу.
Комитет также концептуально поддержал идею сохранения права на получение в собственность жилых помещений для указанной категории граждан, но большинство депутатов считает, что в этот же список необходимо включить и так называемых «старых очередников», принятых на учет до 1 марта 2005 года, которые из-за длительного периода ожидания получения жилого помещения могут лишиться права на его оформление в собственность.
Кроме того, в своем Заключении Комитет указал, что терминологию законопроекта необходимо привести в соответствие с Федеральным законом от 21.12.1996 года № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Депутаты также предложили «исключить временное ограничение, установленное в законопроекте для многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года».
После детального обсуждения инициатив депутатов Госдумы шестого и седьмого созывов, а также Законодательного Собрания города Севастополя рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект федерального закона № 77072-7 "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части продления срока бесплатной приватизации жилых помещений для отдельных категорий граждан)", внесенный депутатами Государственной Думы и 13 января 2017 года, одобренный Правительством.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 2 Федерального закона от 29.12.2004 года № 189 «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», согласно которым продлить до 1 января 2020 года срок бесплатной приватизации жилых помещений для отдельных категорий граждан, а именно: проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя; граждан, подлежащих переселению из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании срока действия договора найма предоставленного им специализированного жилого помещения.
Комитет поддержал идею сохранения права получения жилого помещения в собственность у детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, но указал, что решение данного вопроса должно быть реализовано не в рамках закона о приватизации, а путем внесения изменений в статью 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», предоставив этой категории граждан право оформить занимаемое ими жилое помещение по договору социального найма или в собственность бесплатно по окончании срока действия договора найма предоставленного им специализированного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания таким лицам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.
Порядок обеспечения жилыми помещения по договорам найма специализированного жилищного фонда сроком на 5 лет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленный Федеральным законом от 29.02.2012года № 15 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», действует с 1 января 2013 года. Таким образом, реальная потребность в предложенном регулировании возникнет не ранее 1 января 2018 года.
Равно как и в предыдущие годы, необходимость продления срока приватизации обосновывается авторами тем, что значительная часть граждан в силу социально-экономических и организационных причин не смогли воспользоваться своим правом на приватизацию полученных по договорам социального найма жилых помещений, а, следовательно, её продление позволит им реализовать свое право. Благодаря увеличению срока до 2020 года больше переселенцев из ветхих и аварийных домов успеют бесплатно приватизировать свои новые жилые помещения, так как объектом приватизации не может быть квартира, находящаяся в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащем сносу.
Комитет также концептуально поддержал идею сохранения права на получение в собственность жилых помещений для указанной категории граждан, но большинство депутатов считает, что в этот же список необходимо включить и так называемых «старых очередников», принятых на учет до 1 марта 2005 года, которые из-за длительного периода ожидания получения жилого помещения могут лишиться права на его оформление в собственность.
Кроме того, в своем Заключении Комитет указал, что терминологию законопроекта необходимо привести в соответствие с Федеральным законом от 21.12.1996 года № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Депутаты также предложили «исключить временное ограничение, установленное в законопроекте для многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года».