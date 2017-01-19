Комитет ГД рекомендовал принять в первом чтении законопроект о допуске адвокатов в СИЗО
19.01.2017, 14:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Законопроект о допуске адвокатов к своим подзащитным в СИЗО направлен на обеспечение конституционного права граждан на юридическую помощь, заявил координатор проекта «Комфортная правовая среда», зампред комитета Госдумы по законодательству Рафаэль Марданшин.
«Сейчас статья УПК написана так, что некоторые СИЗО для прохода адвоката к подзащитному требуют документ - допуск следователя. Это вопрос разночтения одной нормы. Конституционный суд неоднократно в определениях по конкретным делам указывал на неправильность такого толкования, однако практика нарушения прав адвокатов сохранилась», - сказал он.
Марданшин напомнил, что эта проблема была поставлена перед президентом РФ Владимиром Путиным ещё в конце 2015 года на заседании СПЧ.
«Президент согласился на корректировку законодательства. Партпроект активно подключился к решению проблемы, мы провели круглый стол в Госдуме и внесли соответствующий законопроект», - подчеркнул депутат.
«Сейчас статья УПК написана так, что некоторые СИЗО для прохода адвоката к подзащитному требуют документ - допуск следователя. Это вопрос разночтения одной нормы. Конституционный суд неоднократно в определениях по конкретным делам указывал на неправильность такого толкования, однако практика нарушения прав адвокатов сохранилась», - сказал он.
Марданшин напомнил, что эта проблема была поставлена перед президентом РФ Владимиром Путиным ещё в конце 2015 года на заседании СПЧ.
«Президент согласился на корректировку законодательства. Партпроект активно подключился к решению проблемы, мы провели круглый стол в Госдуме и внесли соответствующий законопроект», - подчеркнул депутат.