Комитет Госдумы поддержал законопроект, регулирующий работу внеуличного транспорта
24.01.2017, 17:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Комитет Госдумы РФ по транспорту и строительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, регулирующий работу внеуличного транспорта, к которому относятся метро, монорельс, фуникулёры.
Инициативой кабинета министров регулируются гражданско-правовые отношения, возникающие, с одной стороны, между пассажирами и метрополитеном, с другой стороны, между заказчиком и исполнителем транспортного обслуживания. Проектом закона также предусматривается разработка на федеральном уровне типовых правил технической эксплуатации для каждого вида внеуличного транспорта.
По словам авторов, законопроект направлен на повышение качества оказания транспортных услуг населению в связи с ускоренными темпами автомобилизации в крупных российских городах. Перспективными являются проекты интеграции транспортных возможностей метрополитена, железнодорожного транспорта, других видов внеуличного транспорта для организации пассажирских перевозок внутри поселений и агломераций, говорится в пояснительной записке.
Совершенствование работы внеуличного транспорта позволит разгрузить автомобильные дороги, обеспечить ритмичность и комфорт перевозок, уверены разработчики.
Инициативой кабинета министров регулируются гражданско-правовые отношения, возникающие, с одной стороны, между пассажирами и метрополитеном, с другой стороны, между заказчиком и исполнителем транспортного обслуживания. Проектом закона также предусматривается разработка на федеральном уровне типовых правил технической эксплуатации для каждого вида внеуличного транспорта.
По словам авторов, законопроект направлен на повышение качества оказания транспортных услуг населению в связи с ускоренными темпами автомобилизации в крупных российских городах. Перспективными являются проекты интеграции транспортных возможностей метрополитена, железнодорожного транспорта, других видов внеуличного транспорта для организации пассажирских перевозок внутри поселений и агломераций, говорится в пояснительной записке.
Совершенствование работы внеуличного транспорта позволит разгрузить автомобильные дороги, обеспечить ритмичность и комфорт перевозок, уверены разработчики.